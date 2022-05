Deputado Federal Geninho Zuliani assume presidência municipal do União Brasil

Deputado é vice-líder do partido na Câmara dos Deputados, em Brasília e secretário-geral da legenda no estado de São Paulo

O deputado federal Geninho Zuliani acaba de assumir como presidente municipal do União Brasil, em Rio Preto. Até a formação do partido, o parlamentar era filiado ao Democratas. O União Brasil foi criado a partir de duas legendas – DEM e PSL.

A composição provisória do partido, também denominada nominata, foi registrada nesta quarta-feira, dia 25/5, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com validade até o dia 31 de dezembro deste ano.

“O União representa um propósito único – chegar a um País mais democrátrico, livre e justo, mas não de forma utópica. Temos um objetivo importante: ser não só o maior partido em representatividade, mas maior em eficiência na entrega de resultados ao povo brasileiro”, afirma Geninho.

Também integram o diretório local o jornalista e radialista, Roberto Toledo, como vice-presidente; o vice-prefeito Orlando Bolçone como secretário-geral, o vereador Júnior Ruel, como tesoureiro, Luiz Gustavo Casseb como tesoureiro-adjunto e Tarso Baglioni de Jesus, como secretário-adjunto.

Participam ainda da diretoria Irineu Tadeu Caetano de Lima, Maria de Lourdes Barbosa Lopes e Paulo Roberto Bragantini Pedro.

Sobre as escolhas dos nomes para integrar o diretório, Geninho foi enfático. “Buscamos selecionar personalidades que têm os mesmos ideais e prioridades para Rio Preto que são promover o desenvolvimento local, consolidar ainda mais a economia e fazer da cidade destaque nacional”, afirmou.

Geninho também é vice-líder do partido na Câmara dos Deputados, em Brasília e secretário-geral da legenda no estado de São Paulo.