Deputado Fausto Pinato quer 30h de trabalho para profissionais de Enfermagem

O deputado Fausto Pinato (PP-SP) apresentou nesta quinta-feira, 25, mais um requerimento em que pede a votação urgente do Projeto de Lei (PL) 2295/21 – que institui 30 horas de trabalho para todos os profissionais de enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares).

A matéria, apresentada no ano 2000, aguarda a deliberação no plenário da Casa desde 2009. Este é o quarto requerimento, neste sentido, apresentado pelo parlamentar do PP paulista desde que chegou a Câmara dos Deputados em 2015. O projeto é de autoria do ex-senador e ex-governador pelo Ceará, Lúcio Alcântara.

“A redução da jornada de trabalho dos enfermeiros e enfermeiras, para 30 horas semanais, é uma reivindicação antiga, ao passo que o PL 2.295/2000 já teve a sua tramitação concluída pelas Comissões e perdura nesta Casa há mais de 20 anos. Toda a categoria está unida na expectativa de que seja apreciada e aprovada a modificação da carga horária”, comentou Fausto Pinato