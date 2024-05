Vereador Santiago aciona Procon para que o Banco Mercantil aumente limite diário de saque

Na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, ocorrida nesta segunda-feira dia 20 de maio o vereador Nilton Santiago em seu pronunciamento na tribuna legislativa cobriu Poder Executivo, através do Procon notificando o Banco Mercantil indicando um aumento dos limites de

saques diários da agência local.

O Banco instalado na Rua São Paulo limitou os saques de seus clientes em R$ 1mil reais, obrigando assim todos que utilizam seus serviços, na maioria aposentados e pensionistas do INSS, a irem mais vezes na agência para sacar seus benefícios integralmente, causando transtornos de diversas ordens. Levando em conta que essa ação resulta em um aumento de pelo menos duas vezes no número de atendimentos para os funcionários, e os obriga a lidar com um volume maior de reclamações, especialmente de

clientes com restrições de mobilidade.

Vale ressaltar que mesmo considerando uma medida de segurança da agência, alguns clientes alegam que o banco pretende fazer os clientes irem mais vezes na agência para forçarem a venda de serviços, além de obrigarem os usuários a realizarem pagamento e transações pelo APP do banco e nos caixas eletrônicos daquela instituição bancária. “Essa é uma real necessidade para os usuários que reclamam dessa medida que os obrigam a irem mais de uma vez na agência bancária, vamos juntos lutar

por essa causa.” Disse o vereador Nilton Santiago.