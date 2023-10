Deputado Carlão Pignatari é homenageado na Câmara Municipal de São Paulo

Parlamentar recebeu a Medalha Governador Pedro de Toledo por atuação em memória aos combatentes de 32

O deputado Carlão Pignatari, que presidiu a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no biênio 2021-2023, foi homenageado nesta quarta-feira (4), na Câmara Municipal de São Paulo, com a medalha “Governador Pedro de Toledo” –uma das mais altas honrarias concedidas pelo Conselho Estadual da Ordem do Ipiranga.

A indicação foi feita pelo vereador paulistano Coronel Salles em parceria com a Sociedade Veteranos de 32 – MMDC, em reconhecimento à atuação do parlamentar pela memória dos heróis da Revolução Constitucionalista de 1932. A medalha foi criada pelo governo paulista em 1972 e traz referências aos combatentes e ao governador da época.

“Agradeço ao meu amigo e vereador Coronel Salles, e também a todos os integrantes da Sociedade Veteranos de 32 e do Conselho Estadual da Ordem do Ipiranga pela indicação”, disse Carlão Pignatari. “Essa medalha representa a luta do povo paulista pelo nosso Estado, que até hoje é a potência do nosso país”, completou o deputado.

O vereador Coronel Salles parabenizou Carlão Pignatari pela homenagem, citando suas ações à frente do Parlamento paulista e em defesa da memória dos combatentes. “Ele conseguiu a aprovação célere da reabertura do Hospital Cruz Azul aos policiais do nosso Estado. Foi uma grande conquista a todos. Muitas famílias que estavam sem atendimento voltaram a ter atenção na saúde”, disse.

O Hospital Cruz Azul começou em 1925, quando a Comissão de Damas da Sociedade Paulistana pediu apoio ao Coronel Pedro Dias de Campos, comandante da PM paulista à época, com o intuito de amparar órfãos e viúvas dos soldados. Atualmente, a instituição tem unidades espalhadas por todo o Estado, além de ser um importante centro educacional.

O presidente da Sociedade Veteranos de 32, drº. Carlos Romagnoli, falou da luta dos paulistas e o que a Revolução Constitucionalista de 1932 representa até hoje para o país. “O Estado de São Paulo é a reserva moral desse país e nós temos que garantir isso. Se for preciso, iremos às ruas em prol da legalidade”, disse ele.

Ao todo, foram concedidas 32 medalhas a diversas personalidades. Entre as autoridades presentes, estavam os secretários de Infraestrutura Urbana e Obras da capital, Marcos Monteiro, e da Casa Civil, Fabricio Cobra; vereadores; representantes religiosos e das forças de segurança; familiares de ex-combatentes da Revolução de 32; e servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Carlão Pignatari já recebeu outras medalhas, entre elas a Brigadeiro Tobias, concedida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo; a Medalha da Casa Militar, a Medalha do Mérito Judiciário Militar Paulista e a Medalha Cinquentenário da Polícia Florestal e de Mananciais da Polícia Militar Ambiental.