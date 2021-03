Prefeito irá endurecer medidas para conter Covid em Jales

O prefeito de Jales, Luis Henrique Moreira (PSDB), divulgou um comunicado na tarde deste sábado, 27 de março, através das suas redes sociais.

No vídeo, Luis Henrique começa alertando a população de que não temos mais vagas para atendimento de pacientes na cidade de Jales e que essa última semana foi a mais difícil do último ano: “Tivemos o maior número de vidas perdidas desde o início da pandemia. Não podemos e não vamos aceitar essa situação. Estamos em guerra contra um inimigo invisível!”

LH citou a lotação da UPA e da Santa Casa e reforçou o pedido para a população fazer a sua parte. O prefeito também relatou o fato de dois pacientes precisarem ser atendidos no Núcleo Central na noite da última sexta-feira, conforme noticiado pelo FocoNews, devido a falta de vagas.

“Se os médicos e a ciência orientam que o isolamento é eficiente, vamos acreditar e cumprir!”, disse. Sem dar muitos detalhes das novas medidas restritivas, o prefeito afirmou que neste início de semana as regas serão endurecidas em Jales. “Sei que as empresas e o comércio estão sofrendo. Mas agora é a vida que está em jogo!”, afirmou.

Luis Henrique finalizou pedindo responsabilidade e para que as pessoas respeitem o isolamento social: “Nunca imaginei ter dinheiro em caixa mas não ter onde comprar medicamentos, remédios e algo básico como o oxigênio! Fiquem em casa. Fiquem em paz”.

