Faleceu o governador do Rotary – Distrito 4480 Aníbal Araújo Correa

Rotary Internacional presta homenagem ao Dr. Aníbal

Faleceu hoje (quarta-feira, 10), em São José do rio Preto, o governador Anníbal Araújo Correa (1991-92), cujo ano rotário teve como lema “Olhe mais além de si mesmo”. Aníbal era médico, casado com a também médica Maria Zélia Araújo Correa.

Deixa os filhos Zélia Maria, Alice e Anníbal Araújo Correa Filho, e netos. Vítima da Covid-19, o governador estava hospitalizado desde a semana passada, mas não resistiu à gravidade da doença, que tantas vítimas vem fazendo por todo o globo terrestre. Pertencia ao Rotary Club de São José do Rio Preto, presidido por Rosana Cristina Poli Belluco, que manifestou todo pesar. A governadora do Distrito 4480, Lourdinha Serpa Dalto e seu marido o governador Beninho Dalto (2006-07) também lamentam a perda do grande líder rotário. Lourdinha decretou luto oficial por três dias no Distrito.

A governadora escreveu: “Família Rotária do Distrito 4480. Venho por meio deste informar e lamentar o passamento do Governador 1991-92 Anníbal Araújo Correa, do Rotary Club de São José do Rio Preto. Nosso querido companheiro foi mais uma vítima deste mal que assombra a humanidade, o Coronavírus. É lamentável e triste, para mim, como Governadora, escrever comunicados como este, mal posso acreditar que em menos de um ano nós perdemos amigos tão especiais. Meus sentimentos à companheira Zélia e todos os familiares.”

Que Deus, na sua infinita bondade, conforte os corações dos familiares e amigos.

Em Santa Fé do Sul, amigos do Dr Aníbal Correia relataram que m mensagens que “além de bom Médico foi um grande empreendedor em Santa Fé.

Eles lembraram que na década de 80 ele foi o grande percursor do agronegócio no município com suinocultura e granja de galinha poedeira.

Dr. Aníbal também construiu um Hospital, hoje instalado o Hotel Solar de Pedra, e a residência que foi por muito tempo a mais bela e maior construída na esquina das ruas 7 com a 6.