COVID: Secretaria da Saúde reforça importância de manter vacinação em dia

Manter as doses de reforço em dia é importante para evitar propagação de casos, como vem ocorrendo nos últimos dias

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga informa que as doses de vacina contra a Covid-19 continuam disponíveis gratuitamente para todos os públicos nas unidades de saúde de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Manter as doses de reforço em dia é importante para evitar propagação de casos, como vem ocorrendo nos últimos dias. Segundo Informe mensal da Vigilância Epidemiológica, em outubro foram registrados 221 novos casos, com dois óbitos em pessoas com comorbidades, uma mulher de 75 anos e um homem de 84 anos.

Outra orientação da Secretaria Municipal da Saúde é para que as pessoas com sintomas respiratórios utilizem máscara facial para se proteger e também evitar a transmissão, seja do vírus da Covid ou de outros vírus respiratórios, e, se necessário procurem atendimento médico.