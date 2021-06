Servidores públicos da Prefeitura de Fernandópolis morrem em decorrência da COVID-19

Dois servidores da Prefeitura de Fernandópolis morreram nesta quarta-feira, dia 16, vítimas de complicações causadas pela covid-19. Os óbitos serão confirmado no início da noite com a divulgação oficial do boletim epidemiológico do município.

Antônio Carlos Ortolan, era funcionário comissionado e prestava serviços no Almoxarifado da Prefeitura. Ele teria sido infectado quando visitava o filho fora da cidade. Os dois foram internados e intubados. O filho acabou morrendo , sem que o pai ficasse sabendo.

Ortolan, ainda internado, teria sofrido três paradas cardíacas na noite desta terça-feira, e na manhã de hoje, acabou não resistindo, indo a óbito. O corpo seria velado no Velório Municipal, já que havia ultrapassado o período de contágio.

A segundo vítima, Marta Pedroso das Neves, conhecida como Marta do Setor de Taxas, estava em casa após o período de infecção quando houve a queda na saturação e acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser socorrida pelo Samu, mas acabou não resistindo, segundo relatos de servidores públicos.

As mortes dos dois servidores públicos foram lamentadas por amigos de trabalho em redes sociais.