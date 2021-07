Chega ao Brasil lote com mais de 1 milhão de vacinas da Pfizer

A Pfizer desembarcou, na noite de quinta-feira (22), 1,05 milhão de doses de sua vacina no Brasil. Este é o 24º lote do imunizante entregue ao Brasil.

Nesta quarta-feira (21), outra carga com a mesma quantidade de doses da vacina chegou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo.

O voo UPS410 decolou nesta quarta-feira (21), às 11h05, no horário local (por volta de 12h no fuso horário brasileiro) do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, com 1,05 milhão de doses da vacinas ComiRNAty contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech.

A previsão de aterrissagem no Aeroporto de Viracopos é 19h43. Até o momento, foram produzidas mais de 1,2 bilhão de doses da vacina Pfizer-BioNTech.

Em todo o mundo, foram enviadas mais de 860 milhões de doses para cerca de 100 países.