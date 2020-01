Farmacêuticas anunciam recall de medicamento para úlcera no estômago

Ao menos duas farmacêuticas recolheram medicamentos usados no tratamento de úlcera gástrica por conta de uma possível contaminação com substância de potencial cancerígeno. Nesta segunda-feira (20), a Medley anunciou o recall de remédios a base de cloridrato de ranitidina, que podem estar contaminados com N-nitrosodimetilamina. Em dezembro do ano passado a Aché suspendeu a comercialização e a fabricação de medicamentos com este composto.