Prefeito de Palmares Paulista escapa de atentado a tiros

O prefeito de Palmares Paulista, Lucas Assumção (PV), escapou de um atentado a tiros na manhã de sábado (23). O crime ocorreu na frente da residência do prefeito, por volta das 9h.

De acordo com a Polícia Civil, o prefeito estava prestes a sair de casa quando percebeu a presença suspeita de outro veículo que se posicionou atrás do seu.

Um homem, dentro do segundo automóvel, apontava uma arma de fogo em direção a Lucas Assumção. O prefeito desceu do carro e tentou retornar para dentro da residência.

No entanto, o prefeito acabou escorregando e caindo no chão. Nesse momento, o suspeito efetuou um disparo que acertou a parede. O prefeito não foi atingido e o indivíduo fugiu na sequência.

A Polícia Militar do município, com apoio de viaturas de Santa Adélia e até mesmo da Polícia Rodoviária, estiveram no local. No entanto, apesar das buscas, o suspeito não foi localizado até o momento.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil de Palmares Paulista, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Catanduva, investiga o caso.

O prefeito Lucas Assumção se manifestou sobre o atentado em uma rede social. Ele disse que está bem e que agradece o apoio da população.

“Agradeço a Deus por ter me livrado dessa situação. Agradeço também ao apoio da população, que me enviou mensagens de carinho e solidariedade”, disse o prefeito.

O crime causou comoção na cidade de Palmares Paulista. O prefeito é bastante popular e tem um bom relacionamento com a população.