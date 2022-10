DISE prende rapaz por tráfico de drogas no bairro “Sonho Meu”

Policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prenderam nesta terça-feira, dia 25, um rapaz por tráfico de drogas no bairro residencial “Sonho Meu” – zona sul da cidade.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br a DISE de Votuporanga prendeu o indivíduo W., de 22 anos de idade, vulgo “Marmita”, residente no Bairro Sonho Meu, já era investigado pela Especializada e após investigações prévias quanto ao tráfico de drogas optaram por pedir Mandado de Busca em sua residência sendo este autorizado pela Justiça Criminal de Votuporanga.

Na tarde desta terça-feira, após informações oriundas de prévias investigações fizeram a incursão no imóvel abordando o investigado no interior da casa. Nas buscas foram localizados e apreendidos 290 gramas de maconha que após preparada renderia cerca de 97) porções para a venda, 25) gramas de cocaína que renderiam 75 porções, 50 gramas de crack que renderiam 250 porções para venda a usuários, um telefone celular, balança de precisão e certa quantia em dinheiro arrecadado com o comércio do entorpecente.

Foi dado voz de prisão a W. e o mesmo conduzido a DISE onde foi autuado em flagrante delito pela Autoridade Policial, o Delegado de Polícia Dr. Allan Francisco Athayde Soares, por infração ao artigo 33 da Lei 11343/06 – Tráfico de Drogas.

Após os trabalhos de polícia judiciária o autuado foi conduzido para uma Unidade Prisional ficando a disposição da Justiça para a devida audiência de custódia.

VOTUNEWS