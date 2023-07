Tragédia em Santa Fé do Sul: feminicídio e suicídio chocam moradores

Na manhã desta sexta-feira, uma cena de horror foi descoberta na Rua 6, em uma residência de fundos no centro de Santa Fé do Sul. Duas vidas foram brutalmente ceifadas em um ato de violência sem precedentes, deixando a comunidade local em choque.

De acordo com informações coletadas no local pela polícia, tudo indica que o casal, uma mulher de 25 anos e um homem de 52 anos, pode ter tido um grave desentendimento que culminou em um feminicídio seguido de suicídio. A tragédia veio à tona quando familiares, preocupados com a falta de contato com as vítimas, solicitaram a ajuda de um vizinho para verificar a situação.

Ao adentrar a residência, o vizinho deparou-se com uma cena macabra. A mulher estava no chão, com marcas de múltiplos golpes de arma branca, indicando que foi esfaqueada diversas vezes. Além disso, um pedaço de pano que foi utilizado para enforcá-la. O homem, suposto autor das atrocidades, foi encontrado em outro cômodo da casa, sem vida, após se enforcar utilizando uma corda e uma escada.

Segundo as autoridades que investigam o caso, os corpos apresentavam rigidez cadavérica, indicando que o assassinato seguido de suicídio provavelmente ocorreu durante a madrugada. Os vizinhos, ao serem confrontados com a trágica descoberta, prontamente acionaram a Polícia Militar, que chegou ao local para conduzir os procedimentos legais.

As investigações sobre o ocorrido estão em andamento, e detalhes adicionais ainda serão apurados pela polícia.

Por Repórter Policial Iago Sincero