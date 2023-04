Prefeito cria Comitê Municipal de Segurança Escolar por Decreto

Comitê será presidido pelo Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança; Decreto foi publicado no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira

A Prefeitura publicou em edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (13/4), o Decreto nº 15.685, que cria o Comitê Municipal de Segurança Escolar, anunciado pelo prefeito Jorge Seba em coletiva à imprensa realizada na quarta-feira.

Entre os objetivos do Comitê estão analisar situações de risco, para que seja possível prevenir ataques e casos de violência contra alunos e professores; desenvolver mecanismos para combater a violência com políticas de prevenção e combate a todas as formas de agressão no espaço escolar; elaborar estudos junto às forças de segurança pública envolvidas, visando monitorar previamente eventuais riscos de ataques a unidades escolares; reforçar o trabalho educativo e preventivo contra

violência em ambiente escolar, por meio de políticas institucionais; e promover ações de inteligência, pedagógicas, de segurança pública e de proteção à comunidade escolar, por meio de parceria com as secretarias diretamente ligadas ao tema e que compõem o Comitê Municipal de Segurança Escolar.

O Comitê é presidido pelo secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, Sargento Marcos Moreno, e será composto por membros das Secretarias de Planejamento e Habitação; de Obras e Serviços Urbanos; da Educação; bem como membros das Polícias Civil e Militar, além do Conselho Tutelar.

“Este Comitê irá nos pautar sobre as necessidades pontuais de cada unidade para reforçarmos ainda mais a segurança nas nossas escolas que já são consideradas as mais seguras”, disse o prefeito Jorge Seba.

Durante o anúncio das novas medidas de segurança a serem implantadas nas escolas, o prefeito também confirmou a contratação de profissionais de segurança não-armados para atuar durante todo o período dentro e fora das unidades escolares.

Escola Mais Segura

Em Votuporanga, a Prefeitura mantém, desde 2021, o programa Escola Mais Segura nas unidades de ensino municipal, que contempla inúmeros dispositivos de segurança. São cerca de mil novas câmeras de monitoramento espalhadas por todas as escolas e salas de aula, com Central de Monitoramento instalada na sede da Secretaria Municipal da Educação. Em situações de urgência, as unidades escolares contam com botão do pânico para ser acionado que agiliza na comunicação com a Central de Monitoramento.

O acesso às dependências de todas as escolas também é controlado. Só entram nas unidades, servidores com biometria cadastrada, o que proporciona mais tranquilidade e segurança não só aos pais dos alunos como também às equipes de profissionais.

Os agentes de trânsito da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança também continuam reforçando a sinalização nos horários de entrada e saída nas escolas, com apoio da Ronda Escolar, pela Polícia Militar.