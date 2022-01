Polícia Civil de Macaubal pega 2 traficantes de crack

A Polícia Civil de Macaubal prendeu ontem (21) dois traficantes de drogas. Os flagrantes foram no bairro Cohab II. A equipe de investigação trabalhava no caso havia meses e ontem surpreendeu a dupla criminosa com 43 porções de crack prontas para a venda a viciados.

Com eles também havia farto material utilizado no preparo e embalagem do entorpcente. Segundo a polícia, eles eram responsáveis por distribuir a droga na cidade.

Ambos foram autuados em flagrante e levados à cadeia, onde aguardam decisão da Justiça.