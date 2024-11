Polícia Militar prende homem por tentativa de roubo

Na tarde desta quinta-feira (7), agentes da 2ª Cia do 17° Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam um homem (que não teve os dados divulgados) em flagrante por tentativa de roubo no bairro Cristo Rei.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe recebeu informação de uma tentativa de roubo a uma casa de carnes pelo bairro Cristo Rei.

Se deslocaram ao local, onde foi possível obter as caraterísticas do suspeito, iniciando então o patrulhamento na região em busca do infrator.

Pouco tempo depois, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) relatou uma nova tentativa de roubo, no mesmo bairro, desta vez a uma mulher que caminhava pela via pública.

As demais viaturas que estavam nas proximidades deslocaram-se no apoio, conseguindo localizar e prender o homem, que carregava a faca utilizada nos crimes.

Ele recebeu voz de prisão e encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi mantido preso pelo delegado de plantão, sem direito a fiança. (Com informações da Polícia Militar)