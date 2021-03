Recursos irão auxiliar no custeio e manutenção e incentivar as apresentações culturais, seja de forma on-line ou, futuramente, em eventos públicos presenciais

O prefeito Jorge Seba assinou o Termo de Colaboração com a Associação Cultural Zequinha de Abreu para auxiliar no custeio e manutenção e incentivar as apresentações culturais, seja de forma on-line, neste momento de pandemia, ou, futuramente, em eventos públicos presenciais.