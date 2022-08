Exposição de fotos da Saev Ambiental no Fliv segue até domingo, dia 21 de agosto

Mostra no Parque da Cultura conta parte da história da Autarquia nesses 53 anos de fundação e desenvolvimento

A exposição de painéis fotográficos da Saev Ambiental, ao ar livre, no Parque da Cultura, durante o Festival Literário de Votuporanga – Fliv segue até domingo (21/08). A mostra conta parte da história da Autarquia nesses 53 anos de fundação. A exposição reúne imagens antigas e atuais, mostrando a evolução do saneamento na cidade, e o desenvolvimento da Autarquia, que também é responsável pela área do meio ambiente em Votuporanga.



“Levar a Saev Ambiental para perto das pessoas, para que conheçam um pouco dessa história fundamentada em adversidades superadas e de sucesso, é o que buscamos apresentar por meio da exposição. Nessas mais de cinco décadas de existência, centenas de servidores passaram pela Autarquia, deixando a sua marca e ajudando a construir uma trajetória tão exitosa”, explica o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.



Já o superintendente adjunto da Saev Ambiental, Gustavo Gallo Vilela, falou sobre a importância de participar do Festival Literário de Votuporanga, que é um dos eventos multiculturais mais importantes do Estado de São Paulo.



“O Fliv leva o nome de Votuporanga para todos os cantos do Brasil. E participar desta edição histórica de retomada, após a pandemia, contando um pouco da nossa história e desenvolvimento, por meio de fotos e informações cronológicas, é motivo de muito orgulho para a Saev Ambiental. Somos um patrimônio da nossa cidade e conscientização ambiental e cultura precisam estar conectadas”, disse.

Sobre o festival

O Festival Literário de Votuporanga é um evento da Prefeitura de Votuporanga com apoio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do Programa de Ação Cultural – Proac São Paulo. Tem o suporte da Amigos da Arte e Circuito SP; colaboração Poiesis, Casa das Rosas e Pontos MIS; promoção da TV TEM; e patrocínio da Unifev, Proença Supermercados, LA Hotel, Senac, Starb, Porecatu, Cantoia Figueredo, Flash Net, Converd, Marão Corretora de Seguros, Alvorada e Stage Model. Em 2021, o Fliv recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes, após disputar com eventos na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas.



A história de 11 anos de realização do Fliv começou com a Feira do Livro de Votuporanga, em 2006. Em 2011, o evento ganha nova roupagem e passa a ser chamado Fliv – Festival Literário de Votuporanga. A partir daí se consolida como um dos maiores eventos multiculturais do Estado, reunindo diversas atividades inteiramente gratuitas, ligadas à literatura, às artes e à cultura. Sua missão principal é formar leitores desde a primeira infância.