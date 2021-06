Inscrições para Bolsa Cultura 2021 encerram no próximo dia 13 de junho

Interessados devem acessar www.votuporanga.sp.gov.br/bolsacultura ; link é para inscrição e edital completo

Com o objetivo de apoiar e promover a valorização da classe artística e manter o acesso da população a bens culturais nas diversas linguagens artísticas, a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga publicou edital de abertura do programa Bolsa Cultura 2021. As inscrições encerram no próximo dia 13 de junho e os interessados em participar devem acessar www.votuporanga.sp.gov.br/bolsacultura, para se inscreverem.

Podem participar do programa, artistas e produtores culturais (pessoas físicas ou jurídicas) nas áreas de artesanato, artes cênicas, artes visuais, cultura popular, dança, literatura e música que comprovem residência de, no mínimo, dois anos na cidade e atuação artística em Votuporanga.

O valor total do programa será de R$ 100 mil, divididos em 32 projetos culturais, com valores de R$ 3.125,00 cada.

Os projetos selecionados pelo Bolsa Cultura serão integrados nos eventos planejados pela Secretaria da Cultura e Turismo, como, por exemplo, Mostra de Teatro Deco D’Antonio, Mostra de Dança de Votuporanga, Festival Literário de Votuporanga e Semana da Música. O período de vigência para execução dos projetos será até o dia 15 de dezembro de 2021.

Janaina Silva, secretária da Cultura e Turismo, ressalta a importância do programa. “Esta é uma forma de apoiar e incentivar a produção artística que foi muito afetada com a pandemia causada pela COVID-19, que ocasionou o fechamento dos equipamentos culturais e suspensão das atividades, eventos e apresentações artísticas. Inicialmente, as atividades ocorrerão em ambiente on-line, mas se possível, também com contrapartidas presenciais, em equipamentos públicos à critério da Secretaria”.

Tira-Dúvidas

A Secretaria da Cultura e Turismo realizou um “Tira Dúvidas do Edital Bolsa Cultura 2021” com perguntas e respostas dos principais pontos do edital. O vídeo pode ser visualizado no canal da Prefeitura no YouTube pelo link https://www.youtube.com/watch?v=Pp2RkIXAopQ.