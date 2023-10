Egressa da Unifev recebe título de doutora pela Unesp

Tese: “Fraseologismos baseados em corpora no Ensino Fundamental l: propostas de atividades dirigidas”

A egressa de 2007 do curso de Letras da Unifev, Elaine Cristina Ferreira de Oliveira, defendeu sua tese no dia 1º de setembro de 2023 com o título “Fraseologismos baseados em corpora no Ensino Fundamental l: propostas de atividades dirigidas”.

A banca de doutorado foi composta pelas Profas. Dras. Lídia Amelia de Barros Cardoso e Rosemeire Selma Monteiro Plantin, da Universidade Federal do Ceará (UFC), pela Profa. Dra. Regiani Aparecida Santos Zacarias, da Universidade Estadual Paulista (Unesp-Assis) e pelo Prof. Dr. Renato Rodrigues Pereira, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A pesquisa foi orientada pela Profa. Dra. Adriane Orenha-Ottaiano, da Unesp de São José do Rio Preto e coorientada pela Profa. Dra. Tanara Zingano Kuhn, da Universidade de Coimbra, Portugal.

Segundo a egressa, o objetivo de sua pesquisa foi desenvolver a proposta de um caderno de atividades para auxiliar os alunos do Ensino Fundamental I – anos iniciais – a interpretarem melhor os textos e também a escreverem de forma mais adequada, por meio dos fraseologismos, os quais são combinatórias de palavras.

“Para propor um manual de atividades para os alunos das séries iniciais, foi necessário estudar a fundo os documentos da educação nacional, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Em seguida, escolhemos gêneros textuais orais e escritos, como parlendas, lendas nacionais, livros de Monteiro Lobato e da coleção Vagalume como fonte para procurar colocações e expressões idiomáticas, que são os fraseologismos. Tanto a compilação dos textos quanto a análise quantitativa foram realizadas por meio de um programa informatizado chamado Sketch Engine”, explica a doutora.

Elaine ressaltou sobre a relevância que a Unifev tem em sua carreira. “Meu carinho, respeito e gratidão à Instituição e aos docentes que me acolheram serão eternos em meu coração, pois a Unifev foi o local onde tudo começou, quando entrei no curso de Letras em 2004”, finalizou.