Prefeito assina ordens de serviços de importantes obras

De acordo com o Prefeito, são obras fundamentais para Votuporanga. “É uma melhora significativa na vida dos habitantes do Município. Estamos muito felizes em realizá-las em benefício da nossa gente. Entre as assinaturas, está a obra de Transposição do Córrego do Curtume, que será fundamental para a região norte da cidade e decorre da aprovação dos sete vereadores amigos de Votuporanga que votaram favoravelmente para que o projeto dos R$ 20 milhões de financiamento caminhasse para realizar grandes obras”.

O Secretário Municipal de Obras, Mauro Del Álamo, afirmou que “é apenas o início do Pacote de Obras que temos para este ano, que vai ser um marco para Votuporanga”.

O vereador Ali Hassan Wanssa representou a Câmara dos Vereadores. “Parabenizo o Prefeito João Dado pelas obras que estão sendo feitas. Fico feliz por estar aqui e torço para Votuporanga”.

Segundo o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, a assinatura para o início das obras é um motivo de satisfação. “São obras significativas para o Município. Contamos com a obra de transposição que vai desenvolver a região e facilitar o acesso da população”.

O Presidente da 66ª Subseção de Votuporanga da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Adelino Ferrari Filho, afirmou que “é uma satisfação participar da assinatura de grandes obras para o Município e pelo tamanho das obras dá para saber o quanto são importantes para Votuporanga. Toda obra que é feita para um cidadão e comunidade é sempre muito bem-vinda”.

Prolongamento da Avenida Dr. Wilson de Souza Foz

A ordem de serviço para o início da obra de abertura da Avenida Paulino das Neves, conhecida como prolongamento da Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, se transformará em mais uma opção de acesso à Zona Norte da cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a execução do prolongamento foi orçada em R$ 495.837,94, porém na licitação o valor foi reduzido em cerca de 17,5%, totalizando R$ 408.704,12 de investimento. Com 100% de recurso oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, conquistado pelo Deputado Carlão Pignatari, a obra terá início na Avenida Nasser Marão e terminará após o cruzamento com a Rua Nassif Miguel, totalizando cerca de 3.200 m² de área construída.

No local será realizada a pavimentação asfáltica, guias, sarjeta, iluminação e calçamento no prolongamento da Avenida Dr. Wilson de Souza Foz.

Muro de divisa no CEM “Profª Maria Martins Lourenço”

Reivindicada há tempos por moradores e comunidade escolar, a obra possui investimento de R$ 77.999,60, com recursos próprios da Administração Municipal. O muro de divisa será construído em alvenaria estrutural de concreto e garantirá maior segurança à comunidade escolar.

Pavimentação do prolongamento da Avenida das Nações

A ordem de serviço foi assinada para a mão de obra e equipamentos para pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e calçamento no prolongamento da Avenida das Nações, localizada no 2º Distrito Industrial. A obra tem investimento de R$ 124.802,66.

Aquisição de aduelas e Transposição do Córrego do Curtume

A assinatura da ordem de serviço também foi para a segunda etapa da obra de transposição do Córrego do Curtume, na interligação das Avenidas Mário Pozzobon e Sebastião Vaz de Oliveira. A obra consiste na implantação de 114 metros de canalização fechada do córrego, que terá tubulação com aduelas de concreto armado com largura de 4 metros e 3,5 metros de altura, que também foram adquiridas por meio de contrato assinado nesta segunda-feira. O investimento da obra é no valor de R$ 555.976,25. As aduelas foram adquiridas no valor de R$ 891.480,00.

A primeira fase desta obra teve início em julho do último ano, quando o terreno foi preparado para a execução da obra. Na oportunidade, foi retirada a massa de terra inservível por meio do Município, com a mão de obra própria e máquinas novas, como escavadeira hidráulica e retroescavadeira.

A terceira etapa da obra também será de responsabilidade do Município, onde será realizado o aterro da área, concluindo a transposição. Em seguida, a quarta etapa, será a licitação de empresa para a pavimentação asfáltica, instalação de guias, sarjetas e paisagismo.