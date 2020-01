Fim de semana é marcado por apreensões de celulares e entorpecentes na entrada de presídios na região

Flagrantes ocorreram durante procedimentos de revista em visitantes através do scanner corporal.

Nos dias 18 e 19 de janeiro, estabelecimentos prisionais subordinados a Croeste (Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado) registraram tentativas frustradas de inserção de objetos ilícitos nos presídios e que foram barrados durante os procedimentos de revista. Vale lembrar que os visitantes flagrados são excluídos do rol de visitas e levados à Delegacia de Polícia Civil mais próxima, sem prejuízo de responderem na esfera criminal. Também é instaurado Procedimento Disciplinar para apurar a cumplicidade dos presos que receberiam os materiais podendo, ainda, ser instaurados Procedimentos de Apuração Preliminar para apurar supostas responsabilidades funcionais.



PENITENCIÁRIA “ TACYAN MENEZES DE LUCENA” DE MARTINÓPOLIS

No dia 19/01, por volta das 08h, a visitante S.P.S., cadastrada como companheira do sentenciado M.S.M., tentou ingressar na unidade prisional com um invólucro inserido na região genital, o qual continha em seu interior um micro aparelho de telefonia celular.

A apreensão foi efetivada por intermédio da imagem gerada pelo aparelho de scanner corporal. A visitante, juntamente com o objeto apreendido, foi encaminhada à Delegacia de Polícia local, sendo suspensa do rol de visitas e instaurado Procedimento de Infração Disciplinar em face do referido sentenciado. PENITENCIÁRIA “SILVIO YOSHIHIKO HINOHARA” DE PRESIDENTE BERNARDES

No último domingo, dia 19/01, uma visitante do sexo feminino foi surpreendida tentando adentrar com objeto ilícito na Penitenciária “Silvio Yoshihiko Hinohara” de Presidente Bernardes. Por volta das 10h30, durante procedimento de revista no scanner corporal, a visitante foi flagrada com um aparelho de telefonia celular, o qual mantinha escondido na região genital.

Diante dos fatos, a visitante em questão foi conduzida à Delegacia de Polícia local, onde foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência. Também foi instaurado Procedimento Disciplinar para apurar a cumplicidade do sentenciado que receberia o ilícito. PENITENCIÁRIA “MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA” DE PRESIDENTE VENCESLAU

Durante procedimento de revista através de scanner corporal, no dia 19/01, uma visitante cadastrada como companheira do sentenciado M.D.L.S., foi surpreendida através da imagem gerada pelo referido aparelho, que acusou um possível objeto na cavidade vaginal. Ao ser informada que seria conduzida a Santa Casa local para realização de exames complementares, voluntariamente retirou um invólucro de sua genitália contendo um relógio de pulso com bateria, um chip de operadora e um cartão micro SD.

Diante dos fatos, ela foi impedida de adentrar a unidade para visitação, a Polícia Militar foi acionada e a visitante conduzida até o Plantão Policial, sendo o sentenciado isolado cautelarmente para apuração dos fatos em procedimento administrativo. PENITENCIÁRIA “LUIS APARECIDO FERNANDES” DE LAVÍNIA

No último final de semana, durante os procedimentos de revista através do aparelho de scanner corporal, quatro visitantes foram surpreendidas tentando adentrar com materiais ilícitos na Penitenciária II de Lavínia. No sábado, duas mulheres, companheiras de sentenciados foram flagradas cada qual com um celular e outros dois chips.

No dia seguinte, outras duas visitantes também foram interceptadas após agentes perceberem que uma delas trazia dois aparelhos celulares e a outra mais um celular.

As quatro visitantes traziam os referidos invólucros ocultos no corpo, entregando voluntariamente após as constatações. Diante das apreensões, foram lavrados os Comunicados de Evento, os sentenciados isolados preventivamente e instaurados Procedimentos Disciplinares para melhor apuração dos fatos. As mulheres, juntamente com os materiais apreendidos, foram apresentadas perante a Autoridade Policial para as providências da Polícia Judiciária, sendo ainda confeccionados expedientes de suspensão das visitantes, nos termos da Resolução SAP – 144/2010. PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO

Durante procedimento de revista no tênis do filho da visitante G.C.P., companheira do sentenciado J.P.R.S., foram encontrados dois invólucros contendo folhas de papéis de cor amarelada e laranja, aparentando ser droga sintética “k4”. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados e a visitante encaminhada a Delegacia de Polícia local, sendo suspensa do rol de visitas, e o sentenciado encaminhado para o Pavilhão Disciplinar.

Ainda no mesmo dia, durante procedimento de revista na sacola com alimentos trazidos por outra visitante ao companheiro sentenciado, foram encontrados dentro de uma vasilha de alimentação dois invólucros contendo folhas de papéis de cor branca, aparentando ser droga sintética “k4”.

A polícia militar foi acionada e a visitante conduzida a Delegacia de Polícia local, sendo suspensa do rol de visitas e o sentenciado encaminhado ao Pavilhão Disciplinar. Ambos os fatos aconteceram no último domingo, dia 19/01.



CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

No último domingo, dia 19/01, três visitantes foram surpreendidas tentando adentrar no CDP de São José do Rio Preto com entorpecentes ocultos nas roupas que utilizavam. As apreensões ocorreram durante o procedimento de revista através do aparelho de scanner corporal, que acusou imagens suspeitas no cós das calças das visitantes que, ao serem questionadas, confessaram que portavam maconha. Após verificação, foi constatado que ambas ocultavam papéis de seda contendo uma pasta esverdeada com odor e características do entorpecente.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão as visitantes, sendo conduzidas juntamente com as drogas apreendidas ao plantão policial para registro de Boletim de Ocorrência e demais providências que a autoridade policial julgasse necessária. Foi determinada a suspensão do direito de visitação das três, nos termos da Resolução SAP 144, de 29/06/2010, Artigo 135, alterado pela Resolução SAP 196, de 11/11/2015, sendo instaurado também Procedimento Interno Disciplinar para averiguar possível cumplicidade dos sentenciados que receberiam as visitas. PENITENCIÁRIA “ASP LINDOLFO TERÇARIOL FILHO” DE MIRANDÓPOLIS

Durante os procedimentos de revista para entrada de visitantes no último domingo, ao ser submetida ao aparelho de scanner corporal, a visitante A.S.A., companheira do sentenciado L.A.C., foi flagrada com algo suspeito no sutiã. Ao realizar a revista da referida peça, foram encontradas duas porções de substância com características de maconha e duas porções de pó branco, semelhantes à cocaína.

Diante da ocorrência, foi acionada a Policia Militar, que conduziu a visitante e as supostas drogas apreendidas até a Delegacia de Polícia local para as providências cabíveis. Ainda no domingo, outra visitante também foi flagrada pelas imagens do aparelho de scanner corporal com algo estranho no top que utilizava, sendo constatado que se tratava de dois extratos bancários. Diante dos fatos, foram instaurados Procedimentos Disciplinares em desfavor dos sentenciados e as mulheres suspensas do rol de visitas. PENITENCIÁRIA “A.E.V.P. CRISTIANO DE OLIVEIRA” DE FLÓRIDA PAULISTA

Duas visitantes foram surpreendidas tentando adentrar à unidade prisional portando objetos ilícitos durante o último final de semana. No dia 18/01, por volta das 08h, ocorreu a apreensão de dois micro aparelhos celulares (sem chip e sem bateria) e dois invólucros contendo aproximadamente 16 gramas de substância esverdeada semelhante à maconha, os quais foram encontrados com a visitante P.C.C., companheira do sentenciado R.E.R.,.

A segunda apreensão aconteceu no domingo, dia 19/01, por volta das 10h, quando a companheira de outro sentenciado foi surpreendida com nove pedaços de papel aparentando ser o entorpecente “k4”, admitindo que trazia a substância a pedido do seu companheiro.