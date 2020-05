Texto comum da página…No total, serão investidos R$ 423.218,82, sendo 227.279,65 para a reforma do Centro de Cultura e Turismo e R$ 195.939,17 para a 2ª etapa da execução do palco do Parque da Cultura, com repasses do Governo do Estado de São Paulo, sendo a construção de camarins e banheiros.

O Prefeito João Dado afirmou que “as ordens de serviço assinadas hoje são importantíssimas para complementar as obras do Parque da Cultura, que é um grande espaço de turismo e lazer. Os recursos vieram do Governo do Estado, através do programa do MIT, que foi conquistado pelo apadrinhamento do nosso deputado estadual Carlão Pignatari. Desta forma, Votuporanga vai cada vez mais investindo e se tornando a sede regional turística do Noroeste Paulista”.

O proprietário da empresa responsável pela reforma do Centro de Cultura e Turismo, Sandro Doná Júnior, agradeceu o prefeito João Dado. “Escolhemos Votuporanga para participarmos dos certames por conta da seriedade do Município. Encontramos bastante credibilidade no processo licitatório. É sempre uma honra ganhar um processo licitatório aqui e todos já conhecem o nosso trabalho, que é sério, idôneo e com prazos”.

O engenheiro civil da empresa responsável pela 2ª etapa da execução do palco do Parque da Cultura, Paulo Batelo Vicentin, afirmou que “é uma honra trabalhar aqui na cidade e quero agradecer o prefeito e toda a equipe que faz com que tudo aconteça. Vamos nos programar para essa obra importante que vai atender toda a população de Votuporanga”.

Vale ressaltar que os convênios assinados contam com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR), da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, e a conquista contou com apoio do Deputado Estadual e Líder do Governo João Doria na Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari.