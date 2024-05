Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga lidera campanha de solidariedade para o Rio Grande do Sul

Votuporanga, 10 de maio de 2024 – Em um gesto de solidariedade e amor ao próximo, as igrejas evangélicas de Votuporanga uniram forças em uma iniciativa louvável para auxiliar as famílias necessitadas do Rio Grande do Sul. Sob a liderança do Conselho de Pastores, a campanha “Corrente do Bem” tem mobilizado a comunidade local na arrecadação de alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza.

Desde o início da campanha, mais de mil fardos de água mineral, juntamente com diversos outros itens essenciais, foram generosamente doados pela comunidade votuporanguense. Estes produtos estão sendo armazenados no Ginásio de Esportes, ao lado do Tiro de Guerra, até que sejam transportados para o Rio Grande do Sul.

O presidente do Conselho de Pastores, Adhemar Siqueira, expressou sua gratidão pela resposta positiva e solidária da comunidade local. “Todos se uniram em prol desta corrente de solidariedade e amor ao próximo, ajudando aqueles que mais necessitam no Rio Grande do Sul”, enfatizou o Pastor Adhemar.

A iniciativa tem despertado forte comoção e emocionado os votuporanguenses, que demonstram, através de suas doações, o espírito de solidariedade e compaixão que permeia a cidade.

A campanha “Corrente do Bem” continua ativa, e o Conselho de Pastores convida toda a população a se juntar a esta nobre causa, contribuindo com o que puderem para oferecer apoio e conforto às famílias impactadas no Rio Grande do Sul.

Além disso, o Conselho de Pastores de Votuporanga convoca toda a comunidade para um momento de clamor em favor do Rio Grande do Sul. Na próxima sexta-feira, às 21 horas, no palco do Parque de Cultura de Votuporanga, onde estarão reunidos para orar pelas famílias e pelas necessidades da região. Este evento já está agendado e é aberto a todos. Se sentirem em seus corações, convidem amigos e familiares para se juntarem nesse momento de intercessão.

Para mais informações sobre como participar ou contribuir com a campanha, entre em contato com o Conselho de Pastores de Votuporanga.