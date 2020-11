Segue até quarta-feira (4/11), o prazo para os trabalhadores culturais efetuarem seus cadastros junto ao Governo do Estado de São Paulo para solicitar auxílio emergencial previsto no inciso I do artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020, conhecida como Lei Emergencial Aldir Blanc. O link para fazer o cadastro está disponível diretamente no site da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, através do endereço: https://dadosculturais.sp.gov.br/Publico e na página inicial do site da Prefeitura de Votuporanga ( www.votuporanga.sp.gov.br ).