Fliv recebe Biquini para celebrar o aniversário de 87 anos de Votuporanga

A banda apresenta seus sucessos no Parque da Cultura de Votuporanga nesta quarta-feira, dia 7/8 , a partir das 20h30

A cidade de Votuporanga está prestes a comemorar seu aniversário (8/8) em grande estilo com uma atração imperdível dentro da programação do FLIV – Festival Literário de Votuporanga. A banda Biquíni, conhecida por seus sucessos que marcaram gerações, será a responsável por embalar a celebração, prometendo uma noite repleta de música e nostalgia.

O show está marcado para esta quarta-feira, dia (7/8), a partir das 20h30, no Palco Principal. Com mais de três décadas de carreira, Biquíni promete um repertório que inclui clássicos como “Tédio”, “Zé Ninguém” e “Vento Ventania”, proporcionando momentos de pura energia e emoção. O evento faz parte das diversas atividades culturais que o FLIV oferece aos moradores e visitantes de Votuporanga.

Formada em 1985, a banda Biquíni rapidamente conquistou o cenário musical brasileiro com seu estilo único e letras que abordam desde temas do cotidiano até questões sociais. Com inúmeros álbuns lançados e uma legião de fãs, o grupo continua relevante e inovador, sendo uma das bandas mais queridas do rock nacional.

As atividades continuam a todo vapor

Um dos momentos mais esperados nesta quarta-feira (7/8) será o bate-papo “Nem Aqui Nem Lá”, que conta com a presença do premiado escritor, poeta e dramaturgo Paulo Scott. Com mediação de Cintia Brasileiro, Scott nos convida a refletir sobre temas profundos e urgentes como racismo estrutural, colorismo e a capacidade da literatura de moldar narrativas sociais. Autor de obras impactantes como “Marrom e Amarelo”, Paulo Scott também aborda uma perspectiva única e instigante sobre a interseção entre literatura e política, prometendo um encontro que certamente deixará marcas no público.

A criatividade será estimulada na “Oficina de Poesia Blackout”, ministrada por Diego Pansani. A proposta é mergulhar no mundo da poesia visual, onde palavras e imagens se entrelaçam para criar novos sentidos e mensagens. A técnica de blackout poetry envolve selecionar e destacar palavras em textos existentes, criando poemas únicos e inovadores. A oficina acontece nesta quarta-feira, das 8h às 10h, das 10h às 12h e das 14h às 16h e oferece aos participantes a oportunidade de explorar essa forma de expressão artística, combinando teoria e prática em uma experiência enriquecedora.

O mundo materno será explorado de forma sensível e divertida, no espetáculo circense “Mães em Obra”. Com pantomima e gags circenses, duas palhaças que acabam de se tornar mães compartilham suas experiências e desafios, trazendo risos e reflexões ao público no Palco Cit, às 18h.

A acessibilidade será tema central na oficina de cordão de identificação de TEA e doenças ocultas, que ocupa o Quintal Fliv a partir das 19h. A atividade prática permitirá aos participantes criar cordões personalizados, promovendo a inclusão e a identificação de forma criativa, promovendo uma oportunidade de sensibilização e conscientização, reforçando a importância da acessibilidade no cotidiano.

Para quem gosta de uma boa música, a Banda Danza convida o público para uma viagem no tempo, com um repertório que abrange hits dos anos 70, 80, 90 e 2000. A banda promete uma performance enérgica e envolvente a partir das 21h30, no Palco Praça. Já o Coral Unifev leva ao Palco Cit, às 19h30, uma experiência musical enriquecedora, resgatando e incentivando atividades culturais através do canto coletivo.

Quem fecha a noite em grande estilo é a multiartista Bárbara Ananda que traz sua rica bagagem musical para o FLIV, apresentando um set que mistura Black Music, Funk, Dancehall e Afrohouse.

O Fliv 2024 vem promovendo um evento memorável, no qual a literatura, a arte e a inclusão se encontram para criar experiências transformadoras. Mais informações e programação completa no www.fliv.com.br.

Sobre o FLIV – Festival Literário de Votuporanga

O 14º Festival Literário de Votuporanga é realizado pela Prefeitura de Votuporanga e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O evento tem apoio da Amigos da Arte – Organização Social de Cultura, Sesc, Senac, Museu da Imagem Som, SP Leituras e Câmara de Votuporanga. Patrocínio da Unifev, Starb e Flash Net Brasil. Patrocínio por ICMS Santa Cruz Supermercados, Itamarati, Frulev. Colaboração: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Tudo Vira Cult SP. Promoção: TV TEM – afiliada da Rede Globo.