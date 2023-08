Votuporanga inicia festival literário e traz show dos Paralamas do Sucesso

Festival Literário de Votuporanga (Fliv) chega a sua 13ª edição com nomes de peso da literatura nacional e show da banda Os Paralamas do Sucesso, que se apresenta no segundo dia do evento

Com o tema “Sustentar mundos, carregar sonhos”, a 13ª edição do Festival Literário de Votuporanga (Fliv) vem repleta de atrações, divididas entre apresentações artísticas, ações formativas, exposições, feiras de livro e bate-papos com escritores. Realizado no Parque da Cultura, o evento tem início neste domingo, 6, e segue até o dia 13. A entrada é gratuita.

A primeira grande atração será o show da banda Os Paralamas do Sucesso, que canta os sucessos da carreira na próxima segunda-feira, 7, véspera do aniversário de Votuporanga. No palco principal, a apresentação está marcada para as 20h30. O local também recebe atrações musicais da região, como a Banda Musical Zequinha de Abreu, da cidade, e a Facmol – Orquestra de Sopros e Percussão, de Pereira Barreto.

Destacando a leitura como um hábito sustentável, esta edição faz homenagem à escritora, ilustradora, atriz e cineasta Rita Carelli. Vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura de 2021 na categoria Melhor Romance de Estreia com a obra “Terrapreta”, Rita cursou Letras na Universidade Federal de Pernambuco e Teatro na Escola Internacional de Teatro Jacques Lecoq, em Paris, França. Ela também é colaboradora da organização não governamental (ONG) Vídeo Nas Aldeias, e realizou a coletânea de livros-filmes para crianças “Um dia na aldeia” (2018). O bate-papo com Rita acontece no próximo sábado, 15, marcado para ter início às 17h, no Cine Fliv. A atividade contará com a mediação do editor, crítico e poeta Reynaldo Damazio.

Dentre os convidados, o Fliv trará nomes como Auritha Tabajara, Cristino Wapichana, Denise Nascimento, Fernando Rangel, Lucia Morais Tucuju, Maria José Silveira e Thiago Cóstackz. Eles serão responsáveis por bate-papos e mediações de leitura.

Com a chegada de caravanas escolares vindas de mais de 80 cidades, a novidade do festival é o Circo Show. O local será palco de atrações como contação de histórias, atividades de leitura e espetáculos teatrais. Além disso, o Parque Cultural dispõe de mais de 10 espaços com sessões para todas as idades. Uma dessas opções é o Cine Praia, em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP), que exibe clássicos do cinema nacional.

O festival

Realizado desde 2011 pela Prefeitura de Votuporanga e o Governo do Estado de São Paulo, o Fliv é um dos maiores eventos multiculturais do Brasil que reúne diversas atividades gratuitas, ligadas à literatura, artes e cultura.

A missão principal do evento é incentivar a leitura desde a infância por meio de iniciativas que democratizam o acesso aos livros e ao conhecimento. Ao longo das edições, já foram registrados mais de 400 mil visitantes.

A cerimônia de abertura começa às 20h, no Palco Principal. (Colaborou Nathália Gomes)

Serviço

Festival Literário de Votuporanga.

De domingo, 5, até o dia 13 de agosto, no Parque da Cultura – Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3197 – Jardim Alvorada.

Informações: (17) 3405-9750 e www.flivotuporanga.com.br

Fonte: https://diarioweb.com.br/cultura/votuporanga-inicia-festival-literario-e-traz-show-dos-paralamas-do-sucesso-1.1259151