Jovem de 24 anos morre após ser atropelado na avenida do Assary em Votuporanga

Um jovem votuporanguense perdeu a vida de forma trágica na madrugada deste domingo, dia 6, em Votuporanga. O jovem Sadraque Muni – 24 anos de idade, foi atropelado por um veículo na avenida João Gonçalves Leite um quarteirão acima do Assary Clube de Campo, sendo imediatamente socorrido por paramédicos do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o condutor do veículo teria fugido do local do acidente e deixado o automóvel após o ocorrido. Familiares do condutor do veículo informaram a reportagem que o motorista retornou ao local do acidente instantes depois junto a familiares e que durante o dia deste domingo, deram apoio à familia do jovem Sadraque.

Sadraque foi socorrido com vários ferimentos pelo corpo em estado gravíssimo, recebendo os primeiros socorros na Santa Casa local, sendo transferido ainda na madrugada para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.

A VÍTIMA:

O falecimento do jovem Sadraque comoveu amigos e familiares. Nas redes sociais, muitos amigos e familiares o chamavam carinhosamente como “pequeno grande homem” em razão de sua altura. Sadraque era funcionário do Proença Supermercado, residia no bairro Chácara Aviação, deixa a mãe Sonia Muni e os irmãos Miller e Jéssica. Ele e sua família frequentavam a Igreja Família RB de Votuporanga. O jovem era muito querido por todos e mantinha um extenso círculo de amigos. Ainda não há informações sobre o velório e o local do sepultamento de Sadraque.

O ACIDENTE:

O acidente foi registrado pela Polícia Militar de Votuporanga e as causas do atropelamento serão apontadas pela Polícia Técnico-Científica. A autoria do motorista do veículo também está sendo apurada pela Polícia Civil de Votuporanga.

