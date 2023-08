Samuel era natural de Campo Grande. Já, David é do município de Itaitinga (CE) e Camila, do Rio de Janeiro (RJ).

Três jovens identificados como Camila, de 20 anos, Samuel, 20, e David, 21, morreram após acidente na madrugada deste sábado (5). De acordo com a organização missionária Jovens com uma Missão (Jocum), eles saíam de carro de Campo Grande (MS) para Porto Velho (RO), mas a colisão ocorreu 200 quilômetros antes do destino.