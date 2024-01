Prefeitura de Votuporanga anuncia Só pra Contrariar para o Carnaval VotuShow 2024

Segunda atração nacional promete animação para carnaval de Votuporanga de 10 a 13 de fevereiro

Após as festas de final de ano, os brasileiros, incluindo os habitantes de Votuporanga, se preparam para o carnaval. O ditado popular que afirma que o ano só começa após o carnaval aumenta ainda mais a expectativa para receber um dos eventos mais aguardados do ano: o Carnaval VotuShow 2024. Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, o Parque da Cultura será o palco de uma celebração vibrante, repleta de música e entretenimento.

Por meio do Diário Oficial do município, pesquisado pelo portal Votumais a Prefeitura de Votuporanga anunciou a contratação da renomada banda “Só pra Contrariar”, marcando sua presença no dia 12 de fevereiro no evento. Reconhecida pelo talento e pela animação, a banda promete agitar o público presente, elevando ainda mais a energia do carnaval. Este ano, o SPC está com uma agenda especial para comemorar o último encontro, denominado “SPC Acústico 2 – O Último Encontro”, celebrando os 25 anos do grupo e a despedida de Alexandre Pires do Só Pra Contrariar. Esse retorno à formação original relembra uma época em que os amigos do Triângulo Mineiro se reuniam puramente pela amizade e pela paixão pela música.

Essa adição se une às já confirmadas atrações da Rapazolla e da Banda Genius, que retornará ao evento após ter alegrado o público na edição anterior. Com um repertório diversificado e performances cativantes, as atrações garantem momentos de pura alegria e diversão para todos os foliões.

A Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga está em busca de mais novidades para enriquecer a experiência dos participantes. O foco é oferecer uma programação diversificada, repleta de música e dança, com o objetivo de criar memórias inesquecíveis para todos os presentes.

Sobre o Só pra Contrariar:

Formado em Uberlândia (MG), tendo Alexandre Pires como cantor principal, o grupo Só Pra Contrariar (SPC) despontou no início da década de 90 e se tornou um dos nomes mais populares e importantes do pagode em todo o país.

O álbum “Só pra Contrariar”, de 1997, vendeu mais de 3 milhões de cópias, tornando-se o quarto disco mais vendido da história da música brasileira. Em 2002, Alexandre Pires deixou o grupo para seguir carreira solo, mas o pagode seguiu forte com a banda. O irmão Fernando Pires retornou aos vocais, mantendo uma agenda de shows intensa.

Mais do que celebrar os 25 anos do grupo, a despedida de Alexandre Pires do Só Pra Contrariar, retornando à formação original que foi um dos expoentes do pagode romântico dos anos 1990, relembra um tempo em que os amigos do Triângulo Mineiro se reuniam apenas pela amizade e pela paixão pela música