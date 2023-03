Parque da Cultura recebe espetáculo de dança neste sábado

Evento é gratuito, promovido com recursos do ProAC – Programa de Ação Cultural

Neste sábado (18/3), o Parque da Cultura de Votuporanga recebe o espetáculo ‘Duplos’, que conta com improvisação entre as linguagens música e dança. O evento é gratuito e promovido com recursos do ProAC – Programa de Ação Cultural, do Governo do Estado de São Paulo, com parceria da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga.

Duplos é um projeto de pesquisa e criação artística iniciado em 2015 quee conta com um histórico de dez edições com ciclos de performance, uma residência artística, exposições de registros videográficos e fotográficos e diversas oficinas, integrado pelos artistas Luiz Galvão, Mayk Santos, Talita Florêncio e Thiago Salas.

“Votuporanga tem diversificado cada vez mais as atrações culturais, com o intuito de oferecer oportunidades para todos os públicos. Esse evento é mais uma dessas opções para atrair as famílias para o nosso Parque da Cultura. Fica o convite para que todos prestigiem”, comenta a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Sobre o espetáculo

O projeto tem como foco a improvisação entre as linguagens música e dança. “Trata-se aqui da poesia envolvida entre corpos que se moldam e são conduzidos sem a segurança e a garantia de que algo determinado aconteça, mas sim pela certeza de que a atenção no encontro provocará a emergência de diversas camadas de uma relação. Duplos propõe a construção de uma gramática provisória que se concretiza e desfaz entre linguagens, desenvolvendo-se a partir dos estímulos e acordos estabelecidos durante uma presença intensificada”, explica a coordenação do espetáculo.

A apresentação terá início às 18h e a classificação indicativa é livre.