Especialização em Psicanálise Clínica da UNIFEV está com inscrições abertas, com início no próximo mês; acesse: www.unifev.edu.br/psicanalise

Em um mercado de trabalho em constante transformação, com vagas cada vez mais concorridas, é preciso investir em capacitação para alcançar melhores cargos e planos de carreira. Como apontou a recente pesquisa de Graduação e Pós-Graduação (Lato Sensu), realizada pelo Instituto Semesp, ter uma especialização ou MBA no currículo pode agregar valor ao profissional, que pode chegar a ter um aumento de até 120% no salário, em comparação a quem só possui o Ensino Superior.

Para atender essa fatia de profissionais que estão em busca de aperfeiçoamento, a Pós-Graduação Unifev possui Especializações e MBA’s em diversas áreas, como Arquitetura e Engenharia; Comunicação e Marketing; Direito; Educação; Saúde; e Gestão. Neste semestre, a principal oferta é para o curso de Psicanálise Clínica: o sujeito contemporâneo, com início em abril.

Para o coordenador da Pós Unifev, Prof. Me. Murilo Cuerva Parra, o mercado atual tem dificuldades para encontrar profissionais que estejam prontos para ocupar posições de chefia e gestão. “Percebemos que existe uma parcela do mercado que está à procura de profissionais de altíssima qualificação, que são os que possuem uma pós na modalidade Lato Sensu. Temos histórias de ex-alunos que, pouco tempo depois de concluírem seus cursos, conseguiram migrar para empresas e organizações que ofereciam salários e benefícios maiores”, destacou.

Para saber mais sobre o curso de Psicanálise, basta entrar em contato com o Telefone/ WhatsApp: (17) 99783-5213 ou acessar o site: www.unifev.edu.br/psicanalise

HISTÓRIAS DE SUCESSO

Logo após concluir o curso de graduação em Jornalismo da UNIFEV, em 2016, a egressa Kemily Leso iniciou a procura por uma especialização que pudesse agregar mais conhecimento à sua carreira na área de Comunicação. Pouco tempo depois, ela ingressou na Pós Unifev em Comunicação Corporativa, quando sua trajetória profissional tomou um rumo diferente.

Ao término da especialização, a ex-aluna, que trabalhava em uma agência de publicidade na cidade de Iturama-MG, recebeu uma promoção e foi realocada para o município de São José do Rio Preto-SP. Depois disso, foi questão de tempo até receber uma proposta para trabalhar com Marketing Digital em Londrina-PR.

“Ter uma Pós no currículo fez total diferença para conseguir a vaga com um salário maior do que ganhava antes. Com certeza, o networking realizado com colegas de sala e professores foi essencial para que eu enxergasse o leque de opções dentro da minha profissão”, destacou.

Quem também compartilha sua história de sucesso é a especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho Ana Paula Bissi Godoy, que está se destacando em sua área de atuação. Depois de três anos atuando em uma mesma empresa, Ana Paula recebeu, recentemente, o convite para trabalhar em uma usina sucroalcooleira, localizada na região de Catanduva-SP.

“Desde a minha primeira experiência de trabalho até a atual, meu salário cresceu de maneira significativa e, com certeza, isso se deve ao fato de ter investido em conhecimento. Além disso, pude ter uma ampla experiência na área acadêmica, com a publicação de artigos em um e-book sobre qualidade de vida no trabalho a convite dos meus docentes da Pós Unifev”, contou.