Os pré-requisitos para recebê-lo são famílias cadastradas no programa Bolsa Família ou em situação de vulnerabilidade social e risco, verificadas e avaliadas. Para isso, a família não deverá ter recebido cesta básica pela Secretaria de Assistência Social no momento da pandemia. Demais famílias que não possuem o cadastro e que vivem em situação de vulnerabilidade, deverão procurar a unidade escolar para processo de inscrição que conta com triagem de assistente social. Vale ressaltar a obrigatoriedade da utilização de máscara e do distanciamento recomendado.

O Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, afirmou que “para esta segunda etapa, a assistente social e equipe da Secretaria da Educação se empenharam na análise das condições das novas famílias contempladas, buscando atender todos aqueles que realmente necessitam deste auxílio”.

O Kit é composto por arroz, feijão, fubá, farinha de trigo, óleo, açúcar, sal, extrato de tomate, macarrão, leite em pó, sardinha e biscoito. A quantidade de alimentos entregue tem duração de consumo para cerca de 20 a 30 dias. O Kit será entregue a uma criança por família e embalado de maneira a atender as medidas de higiene e segurança.