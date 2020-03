Undime anuncia Fórum Estadual para dirigentes de educação

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A 30ª edição do evento será nos dias 28 e 29 de abril em Atibaia (SP) e palestrantes de renome.

A cidade de Atibaia (SP) receberá cerca de 300 representantes de municípios paulistas, nos dias 28 e 29 de abril, para o 30° Fórum Estadual da União dos Dirigentes Municipais de Educação, organizado pela Undime São Paulo. O evento é considerado um dos maiores do País voltado à discussão de boas práticas do ensino, troca de experiências, entre outras atividades.

Com mais de 16 horas de programação e a presença de palestrantes renomados, o encontro reunirá secretários municipais de educação, coordenadores pedagógicos, técnicos e assessores. Dentre os principais assuntos, a educação como instrumento transformador da sociedade; regime de colaboração, desafios do líder contemporâneo; escola do futuro; a importância de criar alunos leitores e práticas inovadoras.

A programação completa foi divulgada nesta terça-feira 10/3) e terá como tema “Implementar ideias, concretizar sonhos e garantir o futuro”. Nomes reconhecidos no cenário nacional estão confirmados, destacando-se o neurocientista e professor Nino Paixão, Regina Shudo, Fernando Moraes, Anderson Novello e Tereza Peres.

Também são aguardadas autoridades como o Secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, e a ex-presidente do INEP e Diretora Pedagógica da F & F Educare Sociedade de Estudos e pesquisas em educação e desenvolvimento social, Maria Inês Fini.

Para Márcia Bernardes, Dirigente Municipal de Educação de Atibaia e Presidente da Undime São Paulo, o Fórum será um momento de reflexão e fechamento das ações educacionais. “Nosso fórum será realizado para concretizarmos sonhos. Sonhos esses pensados em prol do futuro dos inúmeros alunos e profissionais de educação que atuam em nossas redes”, destaca.

As inscrições estão abertas e são gratuitas para dirigentes devidamente associados à Undime e com a anuidade em dia. O cadastro, a programação e mais informações no site www.30forumundimesp.com

Sobre a Undime – A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 1986 e com sede em Brasília/ DF. A Undime respeita e representa a diversidade do país, ao reunir os gestores dos 5.570 municípios brasileiros. Diante de toda a abrangência e capilaridade, são promovidas reuniões, seminários e fóruns. O objetivo é buscar e repassar informação e formação a todas as secretarias municipais de educação, dirigentes e equipes técnicas.