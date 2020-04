Coronavírus x Escola: ADE promoverá live para solucionar questionamentos

O tema será gestão municipal da educação em tempos de pandemia; transmissão será pelo facebook.

Em tempos de pandemia do Covid-19, muitos questionamentos são realizados em relação às medidas a serem adotadas na Educação Municipal. Com o objetivo de orientar secretários da educação e gestores escolares, o Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista – ADE Noroeste Paulista, promoverá uma live via facebook com o tema “Live: Gestão Municipal da Educação em Tempos de Pandemia”.

A transmissão ao vivo do XLV FET – Fórum Educação para Todos do ADE Noroeste Paulista, será na quarta-feira (29/4), a partir das 9h30 pelo link www.facebook.com/ ADEnoroestepaulista . As perguntas serão respondidas pelo Coordenador do ADE, Ederson Marcelo Batista, que também é secretário de Educação de Votuporanga.

As dúvidas em relação às medidas que deverão ser adotadas podem ser enviadas até está terça-feira (28/4), às 12h. Educadores também podem compartilhar boas práticas que trouxeram sucesso nas ações de enfrentamento ao Covid-19.

Live ADE Noroeste Paulista