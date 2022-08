Congresso celebra encontro de 2 mil educadores

Evento no formato presencial não acontecia desde 2019; municípios representados atendem mais de 67 mil alunos

De forma presencial, professores de mais de 65 municípios se reuniram em Votuporanga na sétima edição do Congresso Internacional de Educação – Cienp. O público, formado por quase 2 mil pessoas, celebrou o retorno do evento que não acontecia desde 2019 e tem como missão atualizar conhecimento e compartilhar experiências.

Entre palestras, oficinas e minicursos, os educadores participaram de uma intensa programação realizada nos dias 28 e 29 de julho na Cidade Universitária – Unifev, sob responsabilidade do Arranjo de Desenvolvimento da Educação – ADE Noroeste Paulista. Nomes de destaque como Eduardo Shinyashiki, Renato Casagrande e Caco Barcellos, por diversas vezes, arrancaram aplausos de uma plateia emocionada e agradecida pela oportunidade e pelo show de aprendizado.

A solenidade de abertura, realizada na quinta-feira com nomes de peso no cenário regional, deu o tom do evento. Entre os participantes: o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba e a primeira-dama Rose; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari; o vereador professor Djalma; o presidente da Associação dos Municípios da Araraquarense – AMA, Guilherme Colombo, Douglas Gianoti e Osvaldo Gastaldon da Unifev e Eliane Godoi, gerente do Senac.

Num discurso emocionado, o coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista, Marcelo Batista celebrou o encontro presencial e parabenizou os professores pela árdua missão de levar conhecimento, principalmente, durante o período de ensino à distância na pandemia. “O Congresso tem a maior missão de reciclar o aprendizado dos nossos docentes e trazer luz para este novo momento da educação, pós-pandemia. Temos muito trabalho pela frente”.

O Congresso foi oferecido para 65 municípios, responsáveis por mais de 67 mil alunos matriculados em 320 escolas públicas de ensino infantil e fundamental da região Noroeste Paulista. O presidente da Alesp falou da importância do encontro. “O ensino foi muito prejudicado com a pandemia, com graves efeitos em todo o mundo. Temos que unir forças para ajudar nossos professores a retomar esse trabalho. O Cienp proporciona um show de conhecimento”, disse.

O 7º CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista é uma realização do ADE Noroeste Paulista – Arranjo de Desenvolvimento da Educação, AMA – Associação dos Municípios da Araraquarense e Unifev – Centro Universitário de Votuporanga.

