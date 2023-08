IFSP inscreve para 640 vagas em cursos técnicos gratuitos no Noroeste Paulista

Vagas são ofertadas nos campi Birigui, Catanduva, Ilha Solteira, Rio Preto e Votuporanga

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) oferece 6.485 vagas no processo seletivo para ingresso, no primeiro semestre de 2024, em 37 campi. Do total de vagas, 3.840 são para cursos técnicos integrados, e 2.645 para cursos técnicos concomitantes ou subsequentes ao ensino médio.

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico processoseletivo.ifsp.edu.br, até o dia 3 de setembro. Cada candidato deve optar por um único curso e campus onde pretende estudar.

A seleção será por meio de prova, nas disciplinas de Português e de Matemática, cuja aplicação ocorrerá presencialmente no dia 22 de outubro, na cidade onde o candidato escolher estudar.

Para realizar a inscrição, há a cobrança de uma taxa de R$ 50 (para os cursos técnicos integrados) e R$ 20 (para os concomitantes ou subsequentes). Candidatos que estudaram o ensino fundamental integralmente em escola da rede pública, ou com bolsa integral em escola da rede privada, e tenham renda familiar de até um salário mínimo e meio, podem pedir a isenção dessa taxa até 11 de agosto. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o dia 4 de setembro, seja por PIX, Cartão de Crédito ou GRU.

Quem pode fazer cursos técnicos integrados?

Os candidatos aos cursos técnicos integrados ao ensino médio devem ter concluído, até o ato da matrícula, o ensino fundamental (9º ano ou antiga 8ª série) ou equivalente. Nos cursos técnicos integrados ao ensino médio, o candidato cursará tanto o ensino médio quanto o ensino técnico no IFSP.

O que são cursos técnicos concomitantes e subsequentes e quem pode fazer?

Os cursos técnicos concomitantes ao ensino médio são aqueles em que o estudante cursa apenas o ensino técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, estar matriculado no 2º ou no 3º ano do ensino médio em outra escola.

Os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio são aqueles em que o estudante cursa apenas o ensino técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, ter concluído o ensino médio.

Não há limite de idade para estudar no IFSP! Esta é a oportunidade de fazer um excelente curso técnico. Escolha seu curso e aprimore sua formação.

No IFSP, 50% das vagas de todos os cursos são reservadas para estudantes oriundos do ensino público brasileiro. As ações afirmativas também contemplam candidatos que possuem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, e candidatos com deficiência.

Para conferir todas as informações sobre o processo seletivo, leia o Edital nº.449/2023 e acesse https://www.ifsp.edu.br/ps2024.

Conheça as vagas oferecidas na região do Noroeste Paulista

Birigui – 160 vagas

Cursos Integrados

Técnico em Administração – 40 vagas – 3 anos – período integral

Técnico em Informática – 40 vagas – 3 anos – período integral

Cursos Concomitantes/Subsequentes

Técnico em Administração – 40 vagas – 3 semestres – período noturno

Técnico em Automação Industrial – 40 vagas – 4 semestres – período noturno

Catanduva – 160 vagas

Cursos Integrados

Técnico em Mecânica – 40 vagas – 3 anos – período integral

Técnico em Química – 40 vagas – 3 anos – período integral

Técnico em Redes de Computadores – 40 vagas – 3 anos – período integral

Cursos Concomitantes/Subsequentes

Fabricação Mecânica – 4 semestres – período noturno – 40 vagas

Ilha Solteira – 80 vagas

Cursos Integrados

Técnico em Desenho de Construção Civil – 40 vagas – 3 anos – período integral

Técnico em Edificações – 40 vagas – 3 anos – período integral

São José do Rio Preto – 80 vagas

Cursos Concomitantes/Subsequentes

Técnico em Automação Industrial – 40 vagas – 4 semestres – período noturno

Técnico em Informática – 40 vagas – 4 semestres – período noturno

Votuporanga – 160 vagas

Cursos Integrados

Técnico em Edificações – 40 vagas – 3 anos – período integral

Técnico em Informática – 40 vagas – 3 anos – período integral

Técnico em Mecatrônica – 40 vagas – 3 anos – período integral

Cursos Concomitantes/Subsequentes

Técnico em Mecânica – 40 vagas – 4 semestres – período noturno