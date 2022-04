Período Integral: Diretoria de Ensino de Votuporanga esclarece proposta após manifestação de alunos da Escola Enny

Na última semana, um grupo de alunos da Escola Enny Tereza Longo Fracaro, na zona norte, realizou uma manifestação contra a adesão da unidade escolar ao PEI (Programa de Ensino Integral).

Após a manifestação de um grupo de estudantes da Escola Estadual Profª Enny Tereza Longo Fracaro, que fica no Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP, na última semana, contra a adesão da contra a adesão da unidade escolar ao PEI (Programa de Ensino Integral), a órgão da Educação esclarece a proposta e a escola marcou reuniões com pais e responsáveis. Os encontros iniciaram nesta terça-feira, para pais/responsáveis do Ensino Fundamental/Anos; já nesta quarta (13), será destinado aos pais/responsável do Ensino Médio e será feito uma consulta sobre a adesão da escola ao PEI.

Nesta terça-feira (12.abr), um comunicado emitido pela direção do Enny sobre a proposta do PEI, criado pela Secretaria Estadual da Educação, apresentou um cronograma de funcionamento para a escola.

Segundo a proposta:

O programa tem 9 horas para os alunos, com horários de entrada às 7h e saída às 16h;

Um lanche será oferecido às 10h e o almoço às 12h30 (duração de uma hora com acompanhamento de todos os membros da equipe gestora e professores); mais tarde, um intervalo para lanche às 15h e mais uma aula, com saída às 16h;

Programa afirma que os alunos não ficarão sem aulas, pois, na ausência do professor, os demais cobrem (regra do próprio programa para garantir 100% das aulas a serem cumpridas no ano);

Ainda conforme o comunicado, os alunos terão oportunidade de aprender com mais aprofundamento, pois o programa tem uma prática/espaços de formação diária para os professores, dentro de “janelas” do período e das 12h às 12h30;

Outro ponto, segundo a direção do Enny, é que para os alunos que comprovarem vínculo empregatício, poderão cursar o período noturno.

O comunicado ainda observa que os alunos do Ensino Médio já têm o programa do Novo Ensino Médio (programa federal), e com isso, em 2023, o horário será estendido em mais uma hora e meia de aula.

Desta forma, com o modelo atual (Novo Ensino Médio), o horário já é das 7h às 14h30 e com o PEI passará a ser das 7h às 16h. A direção da unidade explica que com esse tempo a mais, os alunos terão a oportunidade de melhor encerrar a Educação Básica por contarem com disciplinas que os preparam para o mercado de trabalho; o PEI prevê mais oportunidades para ingresso em universidades ou para ter melhor qualificação para o mercado de trabalho.

Quanto à remuneração dos professores, o comunicado salienta que o programa oferece um valor significativamente melhor, atraindo assim bons profissionais para a unidade escolar.

O programa

O PEI foi criado em 2012 e, de acordo com o portal da Secretaria Estadual da Educação, potencializa a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes nas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, por meio de um modelo pedagógico articulado a um Modelo de Gestão.

Ainda segundo a Pasta, no primeiro, são trabalhadas práticas pedagógicas, como Tutoria, Nivelamento, Protagonismo Juvenil com Clubes Juvenis e Líderes de Turma, além de componentes curriculares específicos, como Orientação de Estudos e Práticas Experimentais, que potencializam a formação integral do estudante a partir do seu Projeto de Vida. Já o segundo permite o planejamento, desenvolvimento e acompanhamento das ações pedagógicas, de maneira estruturada.

Críticas

Outros municípios paulistas já registraram manifestações sobre a adesão de escolas ao PEI. Entre as principais críticas dos alunos em relação ao programa está a carga horária mais extensa, já que segundo eles, isso prejudicaria aqueles que gostariam de fazer algum curso profissionalizante ou trabalhar no horário de contraturno para ajudar no sustento da família.

Em Votuporanga, apenas as escolas estaduais Enny e Cicero Barbosa Lima Junior não aderiram ao PEI, até o momento.

Diário de Votuporanga