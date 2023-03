Porsche capota na rodovia Euclides da Cunha e motorista desaparece

Um veículo Porsche foi encontrado com as rodas para cima há alguns metros do trevo de acesso a Estrela d´Oeste na rodovia Euclides da Cunha, região de Fernandópolis.

As autoridades quando chegaram ao local, não havia ninguém no veículo. O fato aconteceu na tarde deste sábado, dia 11.

Não há informações do que poderia ter provocado o acidente.