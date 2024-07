Como funcionava o esquema de sonegação de impostos na venda de gado, segundo a Receita Federal —

As investigações começaram após uma representação feita pelo do órgão de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura do Estado em São José do Rio Preto (SP), que suspeitou da emissão de notas fiscais pelos suspeitos no Maranhão, acompanhadas de Guias de Trânsito Animal (GTAs) fraudulentas. A GTA é o documento necessário para movimentar animais entre estabelecimentos.