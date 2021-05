Motociclista se enrosca em fiação de poste solta e sofre acidente

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Por volta das 07h45 da manhã desta quarta-feira, 19 de maio, mais um acidente envolvendo fios de poste soltos foi registrado em Jales/SP.

Desta vez, uma motociclista que seguia pela Rua Domingos Masson, no Jardim Big Plaza, se enroscou com os fios e caiu no asfalto.

Testemunhas relataram ao FocoNews que a motociclista foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Jales.

Populares tentaram, de maneira improvisada, organizar os fios que estavam soltos para evitar outros acidentes.