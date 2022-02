A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar um suposto crime de estelionato que teria sido praticado por uma mulher de 35 anos, em Panorama (SP). A mulher é investigada por ter utilizado o próprio filho, de quatro anos, para aplicar um golpe por meio de uma vaquinha virtual, onde as pessoas podem ajudar com doações pela internet

De acordo com a polícia, a mulher teria alegado que o filho estaria com câncer no cérebro para comover e arrecadar dinheiro para um tratamento médico a que a criança seria submetida.

A desconfiança começou quando agentes de saúde da cidade coletaram os documentos e exames médicos da criança para registrá-la no programa de atendimento da prefeitura.

A vaquinha virtual criada vendia um “vale-pizza” no valor de R$ 25,00 para arrecadar dinheiro.

A polícia passou a investigar o caso e a desconfiança ganhou força após a mulher dizer que os exames que comprovariam o diagnóstico da doença estariam “encaixotados”, já que ela iria se mudar de cidade.

Ela foi levada para a delegacia, prestou depoimento e foi liberada. Segundo a polícia, mais de R$ 300 já haviam sido arrecadados.