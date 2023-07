Homem é preso após tentativa de homicídio em Estrela d Oeste

Policiais militares da 1ª Cia do 16º BPM/I – Fernandópolis prenderam em flagrante indivíduo por tentativa de homicídio e receptação em Estrela d Oeste.

A equipe foi solicitada para averiguação de disparo de arma de fogo pela Rua Maceió no Bairro Cohab Osquer Scapim, sendo que pelo local se deparou com a vítima e solicitante a qual informou que estava no interior de sua residência e foi até a varanda trancar o portão e nesse momento viu uma moto prata com dois indivíduos, sendo que o garupa estava de camisa branca capacete sobre a testa, indivíduo esse conhecido, o qual efetuou dois disparo em sua direção acertando o pilar central, correu para interior e ouviu mais dois disparos, um acertou o janela da frente e outro disparo o quarto do fundo.

Ciente da identidade do autor, a equipe policial informações que o mesmo estava na lanchonete Koreia Burger, com apoio da Força Tática e do Oficial Supervisor, se deslocaram até o local, mas o indivíduo não foi localizado. Dando continuidade às diligências, as equipes foram a Rua Minas Gerais, onde o autor reside com a avó.

Cientificada dos fatos autorizou a entrada na casa e disse que o neto estava no quarto dormindo. Na entrada da residência em cima de um saco de rede foi visualizada uma arma de fogo, pistola Beretta 635, com um cartucho deflagrado ao lado e outro dentro da arma também deflagrado. Abordado o indivíduo no quarto, que negou todos os fatos, sendo necessário o uso de algemas para evitar fuga.

Na casa ainda foi localizada uma motocicleta de cor preta com detalhes pratas e um capacete preto com adesivos brancos, reconhecidos pela vítima como os utilizados pelo autor no momento dos disparos.

Verificada a procedência da pistola Bereta, constatou-se ser produto de furto pela Baixada Santista.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde o autor permaneceu preso à disposição da Justiça por tentativa de homicídio e receptação, sendo a arma e a motocicleta apreendidos.