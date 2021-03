Motorista perde controle e veiculo cai em ribanceira em rodovia

Três pessoas ficaram levemente feridas em um acidente registrado nesta quarta-feira, dia 10, na rodovia Percy Waldir Semeghini, no bairro Uirapuru em Fernandópolis.

O motorista teria perdido o controle da direção do veículo VW/Voyage prata, com placas de Iturama, e acabou caindo em uma ribanceira.

Eles foram atendidos no local pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, sendo encaminhados para a UPA do município.

Minutos antes do veículo cair no barranco, uma criança brincava no local do acidente.

As vítimas voltavam de um atendimento médico em São Jose do Rio Preto e seguiam para Iturama-MG, onde residem.