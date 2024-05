Polícia vai apurar denúncia de ato obsceno em encontro amoroso

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A polícia de São José do Rio Preto (SP) vai apurar um caso de ato obsceno seguido de um possível sequestro na cidade. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (27/5).

De acordo com o boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar foi deslocada até o bairro Jardim Mugnani, para atender um chamado de sequestro. Lá, em um serv-festas, a suposta vítima estava no banco de passageiros do próprio carro e apontou duas pessoas como autoras.

Os dois homens negaram a acusação e afirmaram que haviam “convidado” o dono do carro a sair de outro bar que ele estava, no bairro Maria Lúcia, porque ele estava mexendo em suas partes íntimas na frente de mulheres.

A possível vítima disse aos PMs que os dois suspeitos teriam tomado a direção do veículo e afirmado que, “a partir daquele momento o carro era deles”. A dupla negou os fatos.

O caso será investigado.