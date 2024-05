Polícia apreende 450 kg de cocaína em Rubinéia que iriam à Cracolândia

Uma grande operação da Polícia Civil frustrou um plano de abastecer a Cracolândia com cocaína. Os agentes da Delegacia de Polícia de Santa Cecília (77º DP) apreenderam 450 kg da droga em um caminhão durante fiscalização na região de Rubineia, no interior do estado.

Investigação e operação:

Com base em informações sobre a chegada de um carregamento de drogas para a capital paulista, a equipe do 77º DP deflagrou a “Operação Cenas Abertas de Uso” no último domingo (26). Os policiais se deslocaram para o interior de São Paulo, na divisa com o Mato Grosso do Sul, onde interceptaram um caminhão carregado com milho e destino a Boituva.

Apreensão e prisão:

Ao fiscalizar o veículo na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), os investigadores encontraram fardos de cocaína escondidos sob a carga de milho. O motorista, de 35 anos, confessou o transporte da droga.

Destino da droga:

Segundo as investigações, a cocaína apreendida pertencia a uma organização criminosa que atua no fornecimento e distribuição da droga para a região central de São Paulo, com foco nas áreas de uso aberto de drogas, como a Cracolândia.

Próximos passos:

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e a droga levada para a sede do 77º DP. O caso foi registrado na delegacia e as investigações continuam para identificar a origem do entorpecente e o responsável pela carga de milho.