Guarda Municipal de Santa Fé do Sul recupera camionete furtada em Aparecida do Taboado (MS)

Na noite de sábado, 25 de maio, agentes da Guarda Civil Municipal, fazia patrulhamento preventivo pelo Bairro Vila Mariana, quando deparou com um indivíduo que tinha características semelhantes de um suspeito de ter praticado um furto uma camionete GM- S10 de cor branca, ocorrido na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

O furto teria sido registrado na manhã do mesmo dia.

De acordo com a GCM de Santa Fé do Sul, foi realizada abordagem e busca pessoal não sendo encontrado nada de ilícito no interior do veículo e com o suspeito, porém na entrevista, o homem não queria se identificar, informando que se chamava Adalto, depois disse se chamar Antônio, dificultando e impossibilitando a pesquisa no banco de dados nacional.

Em seguida a GCM acionou a Polícia Militar para dar apoio a ocorrência onde obtiveram informações sobre o furto ocorrido em Aparecida do Taboado.

Ainda de acordo com a GCM e com o apoio da Polícia Civil de Aparecida do Taboado, foi confirmado o suspeito era o autor do furto, e conhecido nos meios policiais do Mato Grosso do Sul.

Tratava de A.M.S de 45 anos que em seguida confessou ter realizado o furto da camionete e que é usuário de drogas e que estava devendo a quantia de R$700,00 reais em dinheiro para um traficante em Santa Fé do Sul.

Após confessado o furto, o autor ainda indicou aos agentes da GCM e PM o local onde a camionete estava escondida, próximo a uma chácara na zona rural.

O veículo foi localizado sem as placas dianteiras e traseiras onde estava estacionada. Posteriormente foi acionado o dono da camionete furtada e a ocorrência apresentada Central de Polícia Judiciária de Jales.

O autor do furto foi conduzido com o uso de algemas por esboçar tentativa de fuga. Ainda de acordo com a GCM, após realizado a confecção da ocorrência, o autor foi liberado pela autoridade de plantão e o veículo restituído para vítima. Informamais