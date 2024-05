Sud Mennucci: colisão lateral entre veículos resulta na morte de um dos motoristas

Acidente foi na madrugada de domingo

Na madrugada de domingo, dia 26 de maio, por volta de 03h30m, a Polícia Rodoviária Estadual registrou um acidente na SP 310 – Rodovia “Feliciano Sales Cunha”, no município de Sud Mennucci.

De acordo com informações, houve uma colisão lateral entre dois automóveis.

O veículo Gol placas de Pereira Barreto, era conduzido por um homem de 43 anos seguia no sentido Pereira Barreto e por motivos a serem apurados, derivou para faixa contrária, o outro condutor de um Ford/Fiesta, placas de Auriflama, deu sinal de luz na intenção de alertar o condutor, tentou desviar, mas os veículos colidiram lateralmente.

O condutor do Ford/Fiesta foi socorrido com ferimentos leves a Santa Casa de Pereira Barreto, o condutor do Gol foi socorrido, porém entrou em óbito chegando no Hospital.

As causas serão apuradas pela polícia civil, não houve interdição da rodovia.