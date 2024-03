Policial de folga salva homem engasgado com carne em restaurante

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Imagens da câmera de segurança de um restaurante (foto em destaque) em Araraquara, no interior de São Paulo, registraram o momento em que um homem engasgado foi salvo por um policial militar que estava de folga.

O cabo Lucas Carvalho, de 25 anos, contou que tinha acabado de chegar com a esposa no local, o último domingo (24/3) quando percebeu que a vítima estava engasgada com um pedaço de carne. “Vi um rapaz engasgado e uma pessoa tentando fazer a manobra, mas sem sucesso, aí eu pedi para tentar”, disse.

Segundo ele, o homem fazia muita força na musculatura, o que dificultou a manobra. Foi preciso fazer cerca de 20 movimentos para que a vítima conseguisse desengasgar.

“Pedi para o rapaz relaxar, mas ele estava muito desesperado, ficando ser ar. Teve um momento em que ele perdeu a força, sendo obrigado a relaxar, aí consegui expelir a carne”, explicou o PM, que atua no 13° Batalhão de Polícia Militar do Interior.

“A gente aprende primeiros socorros na academia de polícia e a Manobra de Heimlich (usada no desengasgo) é uma das primeiras coisas a serem ensinadas. Sou grato por usar o que aprendi na corporação”, contou o Cabo Carvalho.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o policial está há cinco anos na corporação