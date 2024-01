Votuporanga em Ação: inscrições para o programa da Prefeitura terminam na próxima sexta-feira

Interessados devem comparecer pessoalmente na Secretaria de Direitos Humanos, até o dia 5 de janeiro, das 7h30 às 15h

Na tarde desta quarta-feira (3/1), o prefeito Jorge Seba e a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, acompanhados do secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, receberam 30 novos bolsistas do programa Votuporanga em Ação.

A Prefeitura de Votuporanga informa que as inscrições para os programas emergenciais de auxílio-desemprego ‘Votuporanga em Ação’ e ‘Votuporanga em Ação 2’, terminam nesta sexta-feira (5/1) e quem tiver interesse deve comparecer na Secretaria de Direitos Humanos, localizada na rua São Paulo, nº 3.741, das 7h30 às 15h. O telefone para mais informações é o (17) 3422-2770.

Após as inscrições, as fichas serão analisadas exclusivamente pela assistente social da pasta municipal, considerando o alto grau de vulnerabilidade social para compor a lista de espera que será devidamente e futuramente publicada no Diário Oficial do Município, permanecendo no portal de Transparência para consulta de interessados. Serão analisados critérios como os maiores encargos familiares; mulheres arrimo de família; maior tempo de desemprego e mais idade; entre outros.

O objetivo é proporcionar ocupação, renda e qualificação profissional para a população em situação de vulnerabilidade social.

O prefeito Jorge Seba enfatiza a importância do programa. “Desde o início, nossa gestão tem um olhar especialmente voltado para o social e assim que iniciamos 2024. Com essas novas contratações, buscamos sempre oportunizar e garantir qualidade de vida aos que mais necessitam, através de programas como o Votuporanga em Ação, da Secretaria de Direitos Humanos que, além da contratação de novos bolsistas, também oferece qualificação profissional. E desejo que esta etapa seja uma de muitas outras realizações profissionais na vida de cada um”.

Votuporanga em Ação

Para o programa emergencial de auxílio-desemprego “Votuporanga em Ação”, poderão se inscrever: interessados com idade de 21 a 70 anos; em situação de desemprego, desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego, exceto casos de contratação temporária; residir no município nos últimos dois anos, e apenas uma pessoa por núcleo familiar. Devem ser apresentados os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho com número do PIS, título eleitoral e comprovante de residência atualizado.

Votuporanga em Ação 2

Já para o programa emergencial de auxílio-desemprego “Votuporanga em Ação 2”, poderão se inscrever pessoas em alto grau de vulnerabilidade social como pessoas em situação de rua, egressos do sistema prisional, público LGBTQIA+, deficientes físicos, dependentes químicos, profissionais do sexo. Também devem estar em situação de desemprego, desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego, exceto casos de contratação temporária; residir no município nos últimos dois anos, e apenas uma pessoa por núcleo familiar. Devem ser apresentados os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho com número do PIS, título eleitoral e comprovante de residência atualizado.

Bolsa e capacitação

Os inscritos vão pleitear bolsa auxílio-desemprego no valor mensal de um salário mínimo para os colaboradores por oito horas diárias e meio salário mínimo para os colaboradores por quatro horas diárias, pelo prazo de seis meses, prorrogáveis por igual período, e fornecimento de cesta básica. Além disso, a Secretaria de Direitos Humanos oferecerá curso de qualificação ou seminários.